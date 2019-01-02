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Грибной сезон зимы 2018-2019 года в Израиле. Фотогалерея

время публикации: 13:28 | последнее обновление: 13:28 блог версия для печати фото

Фото читателей NEWSru.co.il

Основной грибной сезон пришелся на ноябрь-декабрь – в начале января грибы в лесах еще есть, но их уже заметно меньше. В прошлом сезоне, напротив, грибов было заметно больше в январе.

Наши читатели поделились своими фотовпечатлениями от сбора грибов в Израиле в этом сезоне.

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Главный гриб лесов Израиля – масленок, вернее три вида маслят: масленок неокольцованный (Suillus collinitus), масленок средиземноморский (Suillus mediterraneensis) и масленок зернистый (Suillus granulatus). От маслят средней полосы их отличает отсутствие пленчатого кольца под шляпкой. Эти грибы растут на песчано-каменистой почве в сосновых лесах, любят прятаться среди травы и опавших игл. Как правило, маслята появляются группами – поэтому грибнику, обнаружившему один масленок, следует, не спеша, оглядеться вокруг. Израильские маслята имеют немного сладковатый вкус. Их можно замариновать, приготовить из них жаркое, суп или соус.

Помимо маслят, в лесах Израиля можно встретить моховики, шампиньоны, рядовки, грузди, подгруздки, сыроежки, рыжики, волнушки, дождевики, болетусы (очень напоминают белые грибы, но при приготовлении их надо сначала отваривать, а отвар сливать) и другие виды.

Специалисты отмечают, что в ближневосточных лесах попадаются также несъедобные и ядовитые грибы. Поэтому любителям тихой лесной охоты рекомендуется брать только знакомые, заведомо съедобные грибы.

См. также статью врача-токсиколога Ноны Ковлер "Грибное помешательство", isrageo.com

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