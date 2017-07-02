2 июля 2017 г.
последняя новость: 08:31
В СССР секса нет: что это было?
Рудковская ответила Галкину
Сталин против Путина
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
08:31 8 веков спустя: реконструкция битвы при Хаттине. Фоторепортаж
07:41 Авианосец George H.W. Bush у берегов Израиля. Фоторепортаж и видео
06:46 Актрисе и модели Памеле Андерсон – 50. Фотоальбом
07:22 "Белая ночь 2017". Фоторепортаж с фестиваля в Тель-Авиве
09:45 Концерт Тома Джонса в Тель-Авиве. Фоторепортаж
07:49 Детройтский балет "Шоу света" в Тель-Авиве. Фоторепортаж
09:02 Фестиваль света в Старом городе: к 50-летию освобождения Иерусалима. Фоторепортаж
11:05 "Нейтрализация террористов в городе": ночные учения центра ЛОТАР. Фоторепортаж
09:37 Самые сексуальные моменты церемонии BET Awards. Фоторепортаж
08:46 Парады гордости в Нью-Йорке и Сан-Франциско. Фоторепортаж
Фоторепортажи

Авианосец George H.W. Bush у берегов Израиля. Фоторепортаж и видео

время публикации: 07:41 | последнее обновление: 07:45 блог версия для печати фото

Фото: Flash90, пресс-службы ЦАХАЛа, ВМС США и авианосца George H.W. Bush

В субботу, 1 июля, к берегам Израиля с дружеским визитом прибыл американский авианосец George H.W. Bush, десятый и последний корабль класса Nimitz, названный в честь 41-го президента США Джорджа Буша-старшего.

Из-за своих габаритов корабль не смог пришвартоваться в порту Хайфы и бросил якорь в четырех километрах за линией волнорезов. На авианосце, возвышающемся на 20 этажей над уровнем моря, находятся 5.700 человек (2.500 из них служат в морской авиации).

На борту авианосца, длина которого 333 метра, размещены 80 истребителей, а также вертолеты и другие виды оружия, призванные защитить судно. Авианосец останется в прибрежных водах Хайфы до среды, 5 июля.

До начала интифады в 2000 году корабли Шестого флота регулярно заходили на стоянку в хайфский порт. После того, как американский эсминец подвергся нападению террористов в Индийском океане, флот США перестал заходить в порты Израиля.

Нынешний визит авианосца в Израиль стал первым за последние 17 лет. Однако корабли Шестого флота США, ответственного за поддержание безопасности на Средиземном море, "навещали" Израиль в 2007 году: в частности, тогда в хайфском порту побывал эсминец USS Oscar Austin.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОТОРЕПОРТАЖА
facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 1 июля 2017 г.
В Хайфу прибыл американский авианосец George H.W. Bush







  Rating@Mail.ru  
Воскресенье, 2 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017