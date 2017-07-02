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8 веков спустя: реконструкция битвы при Хаттине. Фоторепортаж

время публикации: 08:31 | последнее обновление: 08:31 блог версия для печати фото

Фото: Маор Кинсбурски и Янив Надав. Flash90

Любители истории из Израиля и пост-советского пространства приняли участие в ставшей уже традиционной реконструкции битвы при Хаттине. Поражение крестоносцев в сражении 3-4 июля 1187 года предопределило падение Иерусалима и переход святой Земли под власть мусульман.

Реконструкторы одеты в тщательно скопированные средневековые доспехи, что становится серьезным испытанием в июльскую жару. Участники реконструкции стараются восстановить не только само сражение между воинами Салах ад-Дина и короля Иерусалимского Ги де Лузиньяна. Восстанавливается и быт Средних веков, в том числе – кухня.

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