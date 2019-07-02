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Фоторепортажи

Массовые протесты эфиопской общины в Израиле. Фоторепортаж

время публикации: 07:54 | последнее обновление: 07:54 блог версия для печати фото

Фото: Flash90, читатели NEWSru.co.il

1 июля в Израиле прошли массовые протесты представителей эфиопской общины, поводом для которых послужила гибель 19-летнего Соломона Таки, убитого в Кирьят-Хаиме. Юноша погиб в результате выстрела из пистолета сотрудника полиции, не находившегося при исполнении служебных обязанностей. Обстоятельства его гибели расследует отдел МАХАШ.

Полицейский утверждает, что стрелял в землю под ноги угрожавшего ему молодого человека. По всей видимости, пуля срикошетила и попала юноше в грудь. Судя по публикациям в СМИ, эта версия подтверждается экспертизой. По словам сотрудника полиции, он открыл огонь, потому что возникла реальная угроза его жизни и здоровью.

Многие представители эфиопской общины заявляют, что полицейский стрелял, потому что перед ним был темнокожий. Протестуя против этого инцидента и других "неправомерных" действий полиции в отношении выходцев из Эфиопии, манифестанты провели демонстрации в Ришон ле-Ционе, Реховоте, Нетивоте, Беэр-Шеве, Ашдоде, Ашкелоне, на развязке Ольга возле заправочной станции на въезде в Хадеру, были частично перекрыты 25-е шоссе, 40-е шоссе, 4-е шоссе, 2-е шоссе. Акции протеста проводились рядом с домом министра внутренней безопасности Гилада Эрдана в Кирьят-Оно, около полицейского участка "Звулун" в Кирьят-Хаиме (где в сторону участка бросали камни и петарды, и полиция была вынуждена применить спецсредства для разгона толпы). В Кирьят-Ате сотни демонстрантов блокировали перекресток Гистадрут. В результате акций протеста были пострадавшие.

Судя по всему, протесты продолжатся.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 1 июля 2019 г.
Тысячи выходцев из Эфиопии принимают участие в акциях протеста по всему Израилю
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СМИ: полицейский, застреливший Соломона Така, утверждает, что стрелял в землю
// NEWSru.co.il // В Израиле // 1 июля 2019 г.
В связи с протестами эфиопской общины заблокирована развязка Ата на 22-м шоссе
// NEWSru.co.il // В Израиле // 1 июля 2019 г.
Задержан полицейский, подозреваемый в том, что застрелил репатрианта из Эфиопии
// NEWSru.co.il // В Израиле // 30 июня 2019 г.
Данные расследования: юноша в Кирьят-Хаиме застрелен сотрудником полиции





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