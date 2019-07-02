Массовые протесты эфиопской общины в Израиле. Фоторепортаж

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1 июля в Израиле прошли массовые протесты представителей эфиопской общины, поводом для которых послужила гибель 19-летнего Соломона Таки, убитого в Кирьят-Хаиме. Юноша погиб в результате выстрела из пистолета сотрудника полиции, не находившегося при исполнении служебных обязанностей. Обстоятельства его гибели расследует отдел МАХАШ.

Полицейский утверждает, что стрелял в землю под ноги угрожавшего ему молодого человека. По всей видимости, пуля срикошетила и попала юноше в грудь. Судя по публикациям в СМИ, эта версия подтверждается экспертизой. По словам сотрудника полиции, он открыл огонь, потому что возникла реальная угроза его жизни и здоровью.

Многие представители эфиопской общины заявляют, что полицейский стрелял, потому что перед ним был темнокожий. Протестуя против этого инцидента и других "неправомерных" действий полиции в отношении выходцев из Эфиопии, манифестанты провели демонстрации в Ришон ле-Ционе, Реховоте, Нетивоте, Беэр-Шеве, Ашдоде, Ашкелоне, на развязке Ольга возле заправочной станции на въезде в Хадеру, были частично перекрыты 25-е шоссе, 40-е шоссе, 4-е шоссе, 2-е шоссе. Акции протеста проводились рядом с домом министра внутренней безопасности Гилада Эрдана в Кирьят-Оно, около полицейского участка "Звулун" в Кирьят-Хаиме (где в сторону участка бросали камни и петарды, и полиция была вынуждена применить спецсредства для разгона толпы). В Кирьят-Ате сотни демонстрантов блокировали перекресток Гистадрут. В результате акций протеста были пострадавшие.

Судя по всему, протесты продолжатся.