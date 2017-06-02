"Не твое дело, как я одеваюсь!". В Иерусалиме прошел "Марш шлюх"

Фото: Йонатан Зиндель. Flash90

В пятницу, 2 июня, в центре Иерусалима прошел очередной "Марш шлюх".

Местом проведения парада стала улица Яффо. В акции приняли участие сотни демонстрантов, несущих плакаты с лозунгами: "Не говори мне, как одеваться, скажи мужчинам, что насилие недопустимо!" и "Не твое дело, как я одеваюсь!".

Среди участников парада были мужчины, надевшие женское платье в знак солидарности с женщинами. Их появление на улицах Иерусалима, по словам очевидцев, не вызвало вспышек агрессии со стороны прохожих.

"Марши шлюх", начавшиеся в 2011 году во многих странах мира, стали следствием конфликта, происшедшего в Йоркском университете, где, выступая перед студентами юридического факультета на семинаре по безопасности, офицер полиции Торонто Майкл Сангинетти заявил: "Никто к вам не пристанет, если вы не будете одеваться, как шлюхи". Позднее он написал в университет письмо с извинениями.





