2 июня 2017 г.
последняя новость: 16:33
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"Не твое дело, как я одеваюсь!". В Иерусалиме прошел "Марш шлюх"

время публикации: 15:24 | последнее обновление: 16:08 блог версия для печати фото

Фото: Йонатан Зиндель. Flash90

В пятницу, 2 июня, в центре Иерусалима прошел очередной "Марш шлюх".

Местом проведения парада стала улица Яффо. В акции приняли участие сотни демонстрантов, несущих плакаты с лозунгами: "Не говори мне, как одеваться, скажи мужчинам, что насилие недопустимо!" и "Не твое дело, как я одеваюсь!".

Среди участников парада были мужчины, надевшие женское платье в знак солидарности с женщинами. Их появление на улицах Иерусалима, по словам очевидцев, не вызвало вспышек агрессии со стороны прохожих.

"Марши шлюх", начавшиеся в 2011 году во многих странах мира, стали следствием конфликта, происшедшего в Йоркском университете, где, выступая перед студентами юридического факультета на семинаре по безопасности, офицер полиции Торонто Майкл Сангинетти заявил: "Никто к вам не пристанет, если вы не будете одеваться, как шлюхи". Позднее он написал в университет письмо с извинениями.



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