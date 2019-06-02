День Иерусалима: молитвы и беспорядки. Фоторепортаж

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1-3 июня в столице Израиля проходят мероприятия, приуроченные ко Дню Иерусалима. Этот день отмечается ежегодно 28 ияра, в память о переходе всей территории Иерусалима под контроль Израиля после Шестидневной войны (1967).

В связи с проведением праздничных мероприятий в Иерусалиме, особенно в Старом городе, усилены меры безопасности.

2 июня у Стены Плача прошла массовая молитва, а на Храмовой горе произошли беспорядки. Пресс-служба полиции сообщает, что мусульмане бросали в сотрудников правоохранительных органов камни, стулья и другие предметы. Для наведения порядка, по приказу командующего иерусалимским округом полиции генерал-майора Дорона Ядида, на Храмовую гору прибыли значительные силы полиции.

Задержаны подозреваемые в причастности к беспорядкам, в их числе житель Палестинской автономии и иностранный гражданин.

Агентство Maan пишет, что беспорядки произошли после того, как около 400 евреев в сопровождении полиции поднялись на Храмовую гору. В арабских СМИ распространяется лживая информация о том, что "тысячи поселенцев пытаются прорваться к мечети Аль-Акса".

На самом деле, по традиции, в День Иерусалима полиция разрешает еврейским паломникам посетить Храмовую гору, и сотни израильтян в этот день пользуются такой возможностью.