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2 июня 2019 г.
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Фоторепортажи

День Иерусалима: молитвы и беспорядки. Фоторепортаж

время публикации: 09:54 | последнее обновление: 11:04 блог версия для печати фото

Фото: Flash90 и пресс-службы

1-3 июня в столице Израиля проходят мероприятия, приуроченные ко Дню Иерусалима. Этот день отмечается ежегодно 28 ияра, в память о переходе всей территории Иерусалима под контроль Израиля после Шестидневной войны (1967).

В связи с проведением праздничных мероприятий в Иерусалиме, особенно в Старом городе, усилены меры безопасности.

2 июня у Стены Плача прошла массовая молитва, а на Храмовой горе произошли беспорядки. Пресс-служба полиции сообщает, что мусульмане бросали в сотрудников правоохранительных органов камни, стулья и другие предметы. Для наведения порядка, по приказу командующего иерусалимским округом полиции генерал-майора Дорона Ядида, на Храмовую гору прибыли значительные силы полиции.

Задержаны подозреваемые в причастности к беспорядкам, в их числе житель Палестинской автономии и иностранный гражданин.

Агентство Maan пишет, что беспорядки произошли после того, как около 400 евреев в сопровождении полиции поднялись на Храмовую гору. В арабских СМИ распространяется лживая информация о том, что "тысячи поселенцев пытаются прорваться к мечети Аль-Акса".

На самом деле, по традиции, в День Иерусалима полиция разрешает еврейским паломникам посетить Храмовую гору, и сотни израильтян в этот день пользуются такой возможностью.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 2 июня 2019 г.
На Храмовой горе произошли беспорядки, мусульмане "отмечают" День Иерусалима





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