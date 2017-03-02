Давид Рубингер. Национальный фотограф Израиля. 1924-2017

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В Тель-Авиве на 93-м году жизни скончался легендарный фотожурналист Давид Рубингер. Он оставил после себя около полумиллиона снимков, создав летопись становления еврейского государства.

Дитрих Рубингер родился в Вене в 1924 году и в возрасте 15 лет репатриировался в Израиль по молодежной программе. Большинство из его оставшихся на родине близких погибли в Катастрофе европейского еврейства.

В восемнадцатилетнем возрасте Рубингер, сменивший имя на Давид, вступил в ряды Еврейской бригады британской армии, воевал в Африке и в Европе. В Германии он познакомился с Анни, девушкой, пережившей концлагерь, и предложил ей фиктивный брак – так ей было бы легче попасть в Эрец-Исраэль. Они проживут вместе 50 лет.

Первый профессиональный снимок был сделан Давидом 29 ноября 1947 года – он снял торжествующих еврейских подростков, забравшихся на английский танк после того, как ООН проголосовала за создание государства Израиль. За ним последовала карьера, давшая президенту Шимону Пересу основание назвать Рубингера национальным фотографом еврейского государства.

Фото трех израильских десантников, сделанное им у Стены плача в день воссоединения Иерусалима, принесло автору мировую славу. Однако его действительно можно назвать свидетелем века – нет числа историческим событиям, на которые мы смотрим через линзу фотоаппарата Рубингера.

На его снимках можно увидеть Давида Бен-Гуриона и Оскара Шиндлера, Ариэля Шарона и Яффу Яркони, бьющую по противнику артиллерию и торжествующих израильтян, встречающих освобожденных в Энтеббе заложников. В 1997 году Рубингер был удостоен Национальной премии Израиля.