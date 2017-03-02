2 марта 2017 г.
последняя новость: 19:42
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
16:07 Давид Рубингер. Национальный фотограф Израиля. 1924-2017
09:34 На подступах к Мосулу: здесь было "Исламское государство". Фоторепортаж
08:50 "Krone KUHlinarrisch" – представление крупнейшего цирка в Европе. Фоторепортаж
12:29 Свадьба хасидских династий Бидерман и Розенбойм в Бней-Браке. Фоторепортаж
08:34 Откровенное начало недели моды в Париже. Фоторепортаж
11:26 Операция по "зачистке" Офры: выселение накануне сноса. Фоторепортаж
07:42 Карнавал в Рио: ангелы и демоны 2017 года. Фоторепортаж
17:25 Сектор Газы во время ответной операции израильских ВВС. Фоторепортаж
16:59 Вперед в прошлое: в Барселоне представлен ремейк Nokia 3310. Фоторепортаж
13:10 "Охранники остановили террористов, проникших в Кнессет". Фоторепортаж с учений
Фоторепортажи

Давид Рубингер. Национальный фотограф Израиля. 1924-2017

время публикации: 16:07 | последнее обновление: 16:36 блог версия для печати фото

Фото из архивов Getty Images и Flash90

В Тель-Авиве на 93-м году жизни скончался легендарный фотожурналист Давид Рубингер. Он оставил после себя около полумиллиона снимков, создав летопись становления еврейского государства.

Дитрих Рубингер родился в Вене в 1924 году и в возрасте 15 лет репатриировался в Израиль по молодежной программе. Большинство из его оставшихся на родине близких погибли в Катастрофе европейского еврейства.

В восемнадцатилетнем возрасте Рубингер, сменивший имя на Давид, вступил в ряды Еврейской бригады британской армии, воевал в Африке и в Европе. В Германии он познакомился с Анни, девушкой, пережившей концлагерь, и предложил ей фиктивный брак – так ей было бы легче попасть в Эрец-Исраэль. Они проживут вместе 50 лет.

Первый профессиональный снимок был сделан Давидом 29 ноября 1947 года – он снял торжествующих еврейских подростков, забравшихся на английский танк после того, как ООН проголосовала за создание государства Израиль. За ним последовала карьера, давшая президенту Шимону Пересу основание назвать Рубингера национальным фотографом еврейского государства.

Фото трех израильских десантников, сделанное им у Стены плача в день воссоединения Иерусалима, принесло автору мировую славу. Однако его действительно можно назвать свидетелем века – нет числа историческим событиям, на которые мы смотрим через линзу фотоаппарата Рубингера.

На его снимках можно увидеть Давида Бен-Гуриона и Оскара Шиндлера, Ариэля Шарона и Яффу Яркони, бьющую по противнику артиллерию и торжествующих израильтян, встречающих освобожденных в Энтеббе заложников. В 1997 году Рубингер был удостоен Национальной премии Израиля.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОТОРЕПОРТАЖА
facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 2 марта 2017 г.
Скончался фотограф Давид Рубингер, который был летописцем молодого Израиля







  Рейтинг@Mail.ru  
Четверг, 2 марта 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017