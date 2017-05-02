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Фоторепортажи

Met Gala 2017: экстравагантная мода мира звезд. Фоторепортаж

время публикации: 09:25 | последнее обновление: 10:27 блог версия для печати фото

Фото: Getty Images

1 мая в нью-йоркском музее Метрополитен состоялось торжественное открытие ежегодной выставки моды Costume Institute (Met Gala). Присутствовали многие звезды мира моды, кино и эстрады.

Особое внимание репортеров привлекли своими нарядами певица Риханна и модель Белла Хадид: первая пришла в невероятном платье из лепестков, вторая была похожа на крестьянскую дочь из сказки братьев Гримм, которая надела на себя рыбацкую сеть, чтобы не быть ни одетой, ни голой. Воздушное одеяние модели Кендалл Дженнер тоже напоминало сеть. Охотились папарацци и за певицей Кэти Пери, пришедшей в фантастическом алом наряде, и за другими знаменитостями, задавшимися целью перещеголять друг друга экстравагантностью нарядов.

В этом году мероприятие проводилось в честь японского дизайнера Рей Кавакубо и ее бренда Comme Des Garcons.

Риханна
Риханна
Кэти Перри
Кэти Перри
Зендая
Зендая
Адриана Лима
Адриана Лима
Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер
Белла Хадид
Белла Хадид
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Met Gala: откровенные наряды голливудских звезд







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