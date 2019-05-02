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2 мая 2019 г.
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Фоторепортажи

Израильтяне в День катастрофы и героизма евреев. Фоторепортаж

время публикации: 09:16 | последнее обновление: 12:59 блог версия для печати фото

Фото: Flash90

День Катастрофы и героизма евреев Европы и Северной Африки (Йом а-Шоа) ежегодно отмечается в Израиле 27 нисана по еврейскому календарю.

В этот день в Израиле проходят мероприятия, приуроченные к Дню катастрофы и героизма евреев Европы и Северной Африки. В этом году мероприятия проходит под девизом "Война во время войны: борьба за выживание в дни Катастрофы". В траурных мероприятиях принимают участие лидеры государства Израиль, политики и общественные деятели.

Ежегодный "Марш жизни" проходит в Польше – из Освенцима в Биркенау.

В 10:00 В Израиле прозвучала траурная сирена в память о жертвах Холокоста.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 1 мая 2019 г.
Израиль отмечает День Катастрофы и героизма евреев





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