В конце августа-начале сентября мусульмане отмечают Ид аль-Адху – исламский праздник окончания хаджа. Традиционно праздник сопровождается жертвоприношениями (жертвой может стать баран, верблюд или корова), праздничными молитвами и народными гуляниями. В разных странах продолжительность Ид аль-Адхи может быть разной: например, в Турции и Катаре его отмечают 10 дней, в Саудовской Аравии – две недели, в Бангладеш, Нигерии и Уганде – три дня.
2 сентября 2017 г.
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Мусульмане празднуют окончание хаджа: жертвоприношения, молитвы и пикники
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Суббота, 2 сентября 2017 г.
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