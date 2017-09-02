Мусульмане празднуют окончание хаджа: жертвоприношения, молитвы и пикники

В конце августа-начале сентября мусульмане отмечают Ид аль-Адху – исламский праздник окончания хаджа. Традиционно праздник сопровождается жертвоприношениями (жертвой может стать баран, верблюд или корова), праздничными молитвами и народными гуляниями. В разных странах продолжительность Ид аль-Адхи может быть разной: например, в Турции и Катаре его отмечают 10 дней, в Саудовской Аравии – две недели, в Бангладеш, Нигерии и Уганде – три дня.





