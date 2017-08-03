22 тысячи израильтян приняли участие в Параде гордости в Иерусалиме. Фоторепортаж

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Более 22 тысяч человек приняли участие в Параде гордости в Иерусалиме. В этом году полиция оформила самый длинный маршрут за всю историю гей-парадов в столице: его протяженность составляет два километра.

Мероприятие проводилось в условиях повышенных мер безопасности.

При проведении Парадов гордости в Иерусалиме всегда вводились усиленные меры безопасности. Однако 30 июля 2015 года, во время гей-парада полиция не смогла вовремя остановить религиозного фанатика Ишая Шлиселя, который с ножом в руках напал на участников мероприятия, ранив шестерых из них. Одна из пострадавших, 16-летняя Шира Банки, скончалась от полученных ранений. Суд приговорил Шлиселя к пожизненному заключению и еще 31 году тюрьму и постановил, что осужденный выплатит компенсации раненым и семье убитой девушки в размере 258 тысяч шекелей.