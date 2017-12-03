Демонстрация "против коррупции" в Тель-Авиве. Фоторепортаж

Фото: Томер Ньюберг. Flash90

Вечером в субботу, 2 декабря, в Тель-Авиве и в Хайфе прошли массовые демонстрации против "коррупции во властных структурах Израиля". Участники акции, организованной оппозицией, требовали отставки премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

По утверждению организаторов, в демонстрации, проходившей на бульваре Ротшильда и перед театром "Габима" в Тель-Авиве, принимали участие десятки тысяч человек.

Демонстрация в Хайфе была менее многочисленной: в ней участвовали около 600 человек.