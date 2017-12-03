18+
3 декабря 2017 г.
последняя новость: 08:57
Народ не узнал Светлану Сорокину
Лолиту не спасли в Америке
Победа девушки с синдромом Дауна
Самая уродливая в мире обувь
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
07:04 Демонстрация "против коррупции" в Тель-Авиве. Фоторепортаж
18:03 Столкновения в Самарии: убит один из арабов, напавших на израильтян. Фоторепортаж
17:14 IsraFood 2017: вкусная выставка в Тель-Авиве. Фоторепортаж
07:58 Автосалон в Лос-Анджелесе: модели скорого будущего. Фоторепортаж
13:22 Первый этап разрушения форпоста Натив а-Авот. Фоторепортаж
09:18 "Ангелы 2017" агентства Victoria's Secret. Фоторепортаж с лиловой дорожки
10:13 Извержение вулкана Агунг на Бали. Фоторепортаж
08:57 Гарри и Меган: история поиска и любви. Фотогалерея
07:08 Взрыв и пожар в Яффо. Фоторепортаж
08:41 Применение водометов при разгоне акции протеста "харедим" в Иерусалиме. Фоторепортаж
гЮЦПСГЙЮ...
Фоторепортажи

Демонстрация "против коррупции" в Тель-Авиве. Фоторепортаж

время публикации: 07:04 | последнее обновление: 07:04 блог версия для печати фото

Фото: Томер Ньюберг. Flash90

Вечером в субботу, 2 декабря, в Тель-Авиве и в Хайфе прошли массовые демонстрации против "коррупции во властных структурах Израиля". Участники акции, организованной оппозицией, требовали отставки премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

По утверждению организаторов, в демонстрации, проходившей на бульваре Ротшильда и перед театром "Габима" в Тель-Авиве, принимали участие десятки тысяч человек.

Демонстрация в Хайфе была менее многочисленной: в ней участвовали около 600 человек.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОТОРЕПОРТАЖА
facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 2 декабря 2017 г.
Митинги в Тель-Авиве и Хайфе, возле дома главы Верховного суда задержана женщина







  Rating@Mail.ru  
Воскресенье, 3 декабря 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017