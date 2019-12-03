Фотографы с мировым именем, подростки-аутисты и бедуинские дети на PHOTO IS:RAEL

Фото: Александр Ханин

Идея фестиваля – это не презентация чистого фотоискусства, и даже не фотовыставки, а "сближение сердец".

О фестивале рассказывает Эяль Ландесманн – арт-директор и основатель PHOTO IS:RAEL: "Это единственный фестиваль в мире, насколько мне известно, который сочетает в себе выставочную и социальную деятельность – вместе с самыми известными в мире фотографами свои работы представляют подростки-аутисты, бедуинские дети, которые в своей деревне посещают фотокружок, старики. Мы делаем акцент на сути, а не на формальной фотографии – и это вызывает и уважение, и огромный интерес в мире. Грустно то, что в Израиле есть потрясающие фотографы, но нет музея фотографии или института фотографии, нет общего архива. Нет никакой культурной инфраструктуры в этой области, какие существуют во всем мире и часто обращаются именно к нам, потому что мы чуть ли не единственные представители действующей, активной организации фотографов в Израиле."

Всего на фестивале 572 фотографий из разных стран, которые представили фотографы разного возраста, от 16 до 90 лет.

Выставка открыта до 7 декабря.

Часы работы: 3 и 4 декабря с 17:00 до 22:00 часов. 5 декабря, четверг, 12:00 – 24::00 6 декабря, пятница, 10:00-16:00 7 декабря, суббота – 10:00-22:00