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Протест йеменцев в Нью-Йорке: закрытие фалафельных и массовая молитва. Фоторепортаж

время публикации: 08:33 | последнее обновление: 08:47 блог версия для печати фото

Фото: Спенсер Платт. Getty Images

В четверг, 2 февраля, в Бруклине иммигранты из Йемена и сочувствующие им граждане провели акцию протеста против указа президент США Дональда Трампа о временном запрете на въезд граждан Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.

На демонстрацию вышли около тысячи мусульман, которые, помимо прочего, провели массовую молитву.

В знак солидарности с акцией протеста в течение восьми часов были закрыты практически все магазины и фалафельные выходцев из Йемена в Нью-Йорке.

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