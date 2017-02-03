Протест йеменцев в Нью-Йорке: закрытие фалафельных и массовая молитва. Фоторепортаж

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В четверг, 2 февраля, в Бруклине иммигранты из Йемена и сочувствующие им граждане провели акцию протеста против указа президент США Дональда Трампа о временном запрете на въезд граждан Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.

На демонстрацию вышли около тысячи мусульман, которые, помимо прочего, провели массовую молитву.

В знак солидарности с акцией протеста в течение восьми часов были закрыты практически все магазины и фалафельные выходцев из Йемена в Нью-Йорке.