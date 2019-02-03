Многотысячные митинги в поддержку Гуаидо. Фоторепортаж из Каракаса

Фото: Марко Белло и Эдильзон Гамез. Getty Images

В субботу, 2 февраля, в Каракасе и других городах Венесуэлы прошли митинги сторонников спикера парламента Хуана Гуаидо, на позапрошлой неделе объявившего себя президентом страны. О его поддержке уже заявили более 20 стран мира (включая США и Израиль), а также многие чиновники и дипломаты, работавшие в правительстве Николаса Мадуро.

На митинги в поддержку Гуаидо вышли десятки тысяч венесуэльцев, считаюших, что победа уже одержана.

Однако, судя по заявлениям Мадуро и его окружения, он не намерен сдаваться. Пользуясь поддержкой России и Китая, Мадуро предлагает вариант "честных выборов".

Отметим, что массовые акции сторонников Гуаидо 2 февраля проходили без столкновений с полицией и армией.

В тот же день на улицы вышли сторонники Мадуро, чтобы отметить 20-ю годовщину прихода к власти его предшественника Уго Чавеса. Комментируя происходящее в стране Николас Мадуро посетовал, что зарубежные СМИ гораздо больше интересуются его политическим противником, игнорируя акции в поддержку "действующей власти".