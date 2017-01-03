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Фоторепортажи

В Берлинском зоопарке слонам подали "к столу" новогодние елки. Фоторепортаж

время публикации: 14:47 | последнее обновление: 14:47 блог версия для печати фото

Фото: Шон Гэллап. Getty Images

В дни празднования Нового года у слонов в Берлинском зоопарке появилось традиционное дополнение к ежедневному рациону: новогодние ели, нераспроданные вовремя и привезенные с елочных базаров.

Слоны поедают не только хвою и ветви, но и стволы.

Подобное лакомство обладает низкой питательной ценностью, однако является хорошим средством для гигиены полости рта слонов.

Кормление слонов хвойными деревьями практикуется во многих зоопарках мира. Но речь обычно не идет о регулярных поставках, елки привозят в зоопарки только в самом конце декабря – начале января.

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