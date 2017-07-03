Парад независимой Беларуси: танки, трактора и диваны. Фоторепортаж

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3 июля в Минске состоялся парад, приуроченный ко Дню независимости Беларуси, в котором принимали участие около 6 тысяч военнослужащих и свыше 500 единиц боевой техники. Помимо наследия советской оборонной промышленности и достижений современной Беларуси в этой сфере, были продемонстрированы новые белорусские тракторы и новинки мебельной промышленности.

День назависимости республики Беларусь отмечается как национальный праздник 3 июля с 1996 года. Именно в этот день в 1944 году, в ходе операции "Багратион", Минск был освобожден советскими войсками от немецких оккупантов.