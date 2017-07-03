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Вопреки угрозам: самба-вечеринка в Рио-де-Жанейро. Фоторепортаж

время публикации: 09:35 | последнее обновление: 09:47 блог версия для печати фото

Фото: Марио Тама. Getty Images

В воскресенье, 2 июля, в самой известной школе самбы Мангейра (пригорода Рио-де-Жанейро) прошла традиционная танцевальная вечеринка "Festas Juninas", которая проводится каждое лето. Последнее время в связи с ростом преступности жители Мангейра все чаще сталкиваются с насилием и предпочитают проводить выходные в школе самбы, где могут почувствовать себя в безопасности

На фоне серьезных экономических проблем в городе новый мэр Рио-де-Жанейро Марсело Кривелла объявил о намерении на 50% сократить бюджет парада школы самбы на легендарном бразильском карнавале в будущем году. Руководители танцевальных школ предупредили, что будут вынуждены отменить парад в случае, если не получат должного финансирования.

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