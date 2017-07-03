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Попытка уединения с Богом: Бритни Спирс у Стены плача. Фоторепортаж

время публикации: 07:39 | последнее обновление: 07:57 блог версия для печати фото

Фото: Шломи Коэн. Flash90

Днем в воскресенье, 2 июля, правоохранительные органы обеспечили "зеленый коридор" американской певице Бритни Спирс в Старом городе Иерусалима, чтобы дать ей возможность помолиться около Стены плача.

Певица оделась "по погоде" – на ней были футболка и шорты, но, проходя к Стене плача, она прикрыла ноги цветным платком.

Из-за жаркой погоды и повышенного внимания публики Бритни предпочла молиться в туннеле около Стены плача, куда ее сопроводили сотрудники полиции и служб безопасности.

Бритни Спирс, долгое время увлекавшаяся Каббалой, испытывает особый интерес к Иерусалиму. Певица украсила свою шею "каббалистической татуировкой": три буквы – "мэм", "hэй", "шин" – скорее всего, являются аббревиатурой словосочетания "маген а-шалом" (защита мира). Согласно Каббале, этот знак (именуемый порой "знаком мирного ангела") помогает жить в мире с окружающими.

Концерт Бритни Спирс в Тель-Авиве состоится вечером 3 июля. По словам организаторов, продано более 50 тысяч билетов.

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