"Черный вторник" на дорогах Израиля. Фоторепортаж

Фото: Flash90, пресс-службы, Шмуэль Ретро

Около 150 пострадавших, включая полицейских, медиков, журналистов и водителей, сожженные и поврежденные машины, горящие шины, камнеметание, парализованные на шесть часов дороги по всей стране и почти 140 задержанных – таковы основные итоги второго дня акций протеста эфиопской общины.

В акциях протеста участвовали тысячи граждан – преимущественно молодые мужчины, в основном (но не только) представители эфиопской общины.

Протесты с перекрытием трасс прошли во вторник, 2 июля, от Эйлата на юге до Кирьят-Шмоны на севере. Среди прочего, были блокированы перекрестки БИЛУ, Нетивот, Кастина, Плугот, Гедера, Мацлиах, Рош-Аин, МАТАМ, Кирьят-Ата, Йокнеам, развязки Ашдод-Цафон, Беэр-Яаков, Ришон ле-Цион, Полег, Ольга, Эльяким. Было парализовано движение по шоссе Аялон и шоссе номер 6 (Трансизраильское шоссе). В Иерусалиме был заблокирован мост Калатравы (Струнный мост).

Поводом для протестов стала гибель 19-летнего Соломона Таки в Кирьят-Хаиме. Юноша погиб в результате выстрела из пистолета сотрудника полиции, не находившегося при исполнении служебных обязанностей.

Хаос и беспорядки по всей стране: статистика второго дня протеста эфиопской общины





