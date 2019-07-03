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3 июля 2019 г.
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"Черный вторник" на дорогах Израиля. Фоторепортаж

время публикации: 07:40 | последнее обновление: 10:01 блог версия для печати фото

Фото: Flash90, пресс-службы, Шмуэль Ретро

Около 150 пострадавших, включая полицейских, медиков, журналистов и водителей, сожженные и поврежденные машины, горящие шины, камнеметание, парализованные на шесть часов дороги по всей стране и почти 140 задержанных – таковы основные итоги второго дня акций протеста эфиопской общины.

В акциях протеста участвовали тысячи граждан – преимущественно молодые мужчины, в основном (но не только) представители эфиопской общины.

Протесты с перекрытием трасс прошли во вторник, 2 июля, от Эйлата на юге до Кирьят-Шмоны на севере. Среди прочего, были блокированы перекрестки БИЛУ, Нетивот, Кастина, Плугот, Гедера, Мацлиах, Рош-Аин, МАТАМ, Кирьят-Ата, Йокнеам, развязки Ашдод-Цафон, Беэр-Яаков, Ришон ле-Цион, Полег, Ольга, Эльяким. Было парализовано движение по шоссе Аялон и шоссе номер 6 (Трансизраильское шоссе). В Иерусалиме был заблокирован мост Калатравы (Струнный мост).

Поводом для протестов стала гибель 19-летнего Соломона Таки в Кирьят-Хаиме. Юноша погиб в результате выстрела из пистолета сотрудника полиции, не находившегося при исполнении служебных обязанностей.

Хаос и беспорядки по всей стране: статистика второго дня протеста эфиопской общины



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