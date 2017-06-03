"Женский день" в Эпсоме: как отдыхают британские леди. Фоторепортаж

Фото: Уоррен Литтл, Алан Кроухорст, Крис Джексон. Getty Images

На юго-востоке Англии, в городе Эпсом, стартовали Эпсомские скачки (Epsom Derby), возглавляющие "Тройную корону" самых престижных скачек Великобритании.

Как всегда, спортивный праздник начался с Ladies' Day – состязания в элегантности между посетительницами скачек, по традиции сопровождаемого обильными возлияниями на свежем воздухе. Неотъемлемым атрибутом "Женского дня" считается Pimm’s – английский крюшон, являющийся не менее традиционным, чем шляпки.





