"Скале" Дуэйну Джонсону – 45. Фотогалерея

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2 мая исполнилось 45 лет со дня рождения популярного американского рестлера и актера Дуэйна Джонсона по прозвищу "Скала".

Дуэйн Джонсон родился 2 мая 1972 года в городе Хэйворд (штат Калифорния, США) в семье известного рестлера Соулмена Рокки Джонсона и промоутера Аты Майвиа. Семья матери имеет полинезийское происхождение и происходит с островов Самоа, отец происходит из чёрных новошотландцев.

В старшей школе Дуэйн стал играть в американский футбол за школьную команду, а также был членом школьной команды по легкой атлетике и борьбе. По окончании школы поступил в Университет Майами, считался перспективным футболистом, но был оттеснен на второй план будущей звездой NFL Уорреном Сэппом, игравшим на той же позиции. Дебютировал в WWF в 1996 году под именем Рокки Майвиа. Пик его карьеры в рестлинге пришелся на 1999-2000 годы, но Дуэйн появлялся на ринге и позже, завоевав множество титулов.

Всемирную славу Джонсону принес кинематограф. За последние 15 лет он снялся в 30 голливудских фильмах, сыграв десятки главных ролей. Он снимался в таких картинах, как "Мумия возвращается", "Царь скорпионов", "Сокровище Амазонки", "Doom", "Ведьмина гора", "Быстрее пули", "Форсаж" (с 5 по 8 серию), "Стукач", "Геракл", "Игроки" и др.