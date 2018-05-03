"Моё тело - моё дело": демонстрация стриптизёрш в Тель-Авиве. Фоторепортаж

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Вечером в четверг, 3 мая, на бульваре Ротшильда прошла демонстрация танцовщиц стриптиз-клубов, протестующих против законопроекта Михаль Розин (МЕРЕЦ), предусматривающего запрет на содержание борделей и стриптиз-клубов.

В акции приняли участие несколько десятков девушек в париках, масках и темных очках. Они призывали зрителей присоединиться к протесту, некоторые откликнулись на это предложение.

За происходившим следили операторы и репортеры, которым было известно место сбора, не объявлявшееся публично через социальные сети, так как организаторы не хотели привлечь толпы зевак и превратить свою акцию в "демонстрацию клиентов".

Среди участниц были не только танцовщицы стрип-клубов, но и проститутки, также скрывавшие свои лица. Некоторые из них держались в стороне от остальных участниц акции или стояли среди зрителей.

Девушки, называвшие себя "жертвами закона", поднимали плакаты с надписями на иврите и английском "Моё тело – моё дело", "Стереотипы убивают", "Дайте нам танцевать" и др.

Многие прохожие выражали поддержку участницам манифестации, но были и такие, кто возмущался по поводу происходящего. Полиция не препятствовала проведению акции.