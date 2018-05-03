18+
3 мая 2018 г.
последняя новость: 21:01
Научили евреев убивать
Трамп готов выйти из ядерной сделки
Тегеран обвинил Нетаниягу во лжи
С-300 в Сирии: Россия молчит
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
19:39 "Моё тело - моё дело": демонстрация стриптизёрш в Тель-Авиве. Фоторепортаж
11:07 Лаг ба-Омер 5778: костры, веселье, сожжение флагов Израиля. Фоторепортаж
11:35 Мир, труд, май, погромы: левые марши в Америке и Европе. Фоторепортаж
13:25 Первомай друидов и драконов. Фоторепортаж из Англии
11:21 Nerdlesque 2018: фестиваль бурлеска в Нью-Йорке. Фоторепортаж
15:50 Нападение в торговом центре "Адар" в Иерусалиме. Фоторепортаж
10:34 Аукцион левантийских козлов. Фоторепортаж из Аммана
07:47 Акции в память о погибших в Араве. Фоторепортаж из Иерусалима и Тель-Авива
14:11 Израиль прощается с жертвами наводнения в Араве
11:45 Балет "В осаде" в Израиле: ушу в танце, танец в музыке, музыка в свете
Фоторепортажи

"Моё тело - моё дело": демонстрация стриптизёрш в Тель-Авиве. Фоторепортаж

время публикации: 19:39 | последнее обновление: 20:06 блог версия для печати фото

Фото: NEWSru.co.il

Вечером в четверг, 3 мая, на бульваре Ротшильда прошла демонстрация танцовщиц стриптиз-клубов, протестующих против законопроекта Михаль Розин (МЕРЕЦ), предусматривающего запрет на содержание борделей и стриптиз-клубов.

В акции приняли участие несколько десятков девушек в париках, масках и темных очках. Они призывали зрителей присоединиться к протесту, некоторые откликнулись на это предложение.

За происходившим следили операторы и репортеры, которым было известно место сбора, не объявлявшееся публично через социальные сети, так как организаторы не хотели привлечь толпы зевак и превратить свою акцию в "демонстрацию клиентов".

Среди участниц были не только танцовщицы стрип-клубов, но и проститутки, также скрывавшие свои лица. Некоторые из них держались в стороне от остальных участниц акции или стояли среди зрителей.

Девушки, называвшие себя "жертвами закона", поднимали плакаты с надписями на иврите и английском "Моё тело – моё дело", "Стереотипы убивают", "Дайте нам танцевать" и др.

Многие прохожие выражали поддержку участницам манифестации, но были и такие, кто возмущался по поводу происходящего. Полиция не препятствовала проведению акции.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОТОРЕПОРТАЖА
facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 2 мая 2018 г.
В Тель-Авиве состоится демонстрация стриптизерш и проституток







  Rating@Mail.ru  
Четверг, 3 мая 2018 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2018