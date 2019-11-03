Митинг памяти Рабина в Тель-Авиве: главный выступающий – Ганц. Фоторепортаж
Фото: Ноам Ревкин Фентон. Flash90
Вечером в субботу, 2 ноября, в Тель-Авиве состоялся митинг, посвященный 24-й годовщине убийства премьер-министра Ицхака Рабина. В мероприятии приняли участие десятки тысяч граждан.
Главным выступающим был лидер блока "Кахоль Лаван" Бени Ганц. "В эти дни вновь поднимает голову подстрекательство, которое привело к убийству Ицхака Рабина", – заявил он. Ганц был встречен скандированием: "Будущий премьер-министр".
На мероприятии выступали также бывший глава министерства главы правительства Шимон Шевес и режиссер фильма "Дни трепета" Ярон Зильберман.
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