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NEWSru.co.il :: Фоторепортажи3 ноября 2019 г., 07:40

Митинг памяти Рабина в Тель-Авиве: главный выступающий – Ганц. Фоторепортаж

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото

Фото: Ноам Ревкин Фентон. Flash90

Вечером в субботу, 2 ноября, в Тель-Авиве состоялся митинг, посвященный 24-й годовщине убийства премьер-министра Ицхака Рабина. В мероприятии приняли участие десятки тысяч граждан.

Главным выступающим был лидер блока "Кахоль Лаван" Бени Ганц. "В эти дни вновь поднимает голову подстрекательство, которое привело к убийству Ицхака Рабина", – заявил он. Ганц был встречен скандированием: "Будущий премьер-министр".

На мероприятии выступали также бывший глава министерства главы правительства Шимон Шевес и режиссер фильма "Дни трепета" Ярон Зильберман.

 
   
 
 

 
   
 
 

 
   
 
 

 
   
 
 

 
   
 
 

 
   
 
 

 
   
 
 
Митинг памяти Рабина в Тель-Авиве. Фоторепортаж

 
   
 
 
Митинг памяти Рабина в Тель-Авиве. Фоторепортаж

 
   
 
 
Митинг памяти Рабина в Тель-Авиве. Фоторепортаж

 
   
 
 
Митинг памяти Рабина в Тель-Авиве. Фоторепортаж

 
   
 
 
Митинг памяти Рабина в Тель-Авиве. Фоторепортаж

 
   
 
 
Митинг памяти Рабина в Тель-Авиве. Фоторепортаж

 
   
 
 
Митинг памяти Рабина в Тель-Авиве. Фоторепортаж

 
   
 
 
Митинг памяти Рабина в Тель-Авиве. Фоторепортаж

 
   
 
 
Митинг памяти Рабина в Тель-Авиве. Фоторепортаж

 
   
 
 
Митинг памяти Рабина в Тель-Авиве. Фоторепортаж

 
   
 
 
Митинг памяти Рабина в Тель-Авиве. Фоторепортаж

 
   
 
 
Митинг памяти Рабина в Тель-Авиве. Фоторепортаж

продолжение фоторепортажа
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В Тель-Авиве состоялся митинг памяти Ицхака Рабина


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