Израильтяне готовятся к празднику Суккот. Фоторепортаж

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Суккот, один из основных праздников еврейского народа, отмечают в течение семи дней, начиная с 15 числа месяца тишрей (в этом году начало праздника приходится на 13-14 октября).

Израильтяне заранее готовятся к празднику: строятся "шалаши" (сукки), с особой тщательностью отбираются идеальные "арбаа миним" (четыре растения) – ветвь финиковой пальмы (лулав), две ветви речной ивы (аравот), три ветви мирта (адас) и цитрусовый плод (этрог).