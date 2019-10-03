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NEWSru.co.il :: Фоторепортажи3 октября 2019 г., 08:24

Израильтяне готовятся к празднику Суккот. Фоторепортаж

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото

Фото: Flash90

Суккот, один из основных праздников еврейского народа, отмечают в течение семи дней, начиная с 15 числа месяца тишрей (в этом году начало праздника приходится на 13-14 октября).

Израильтяне заранее готовятся к празднику: строятся "шалаши" (сукки), с особой тщательностью отбираются идеальные "арбаа миним" (четыре растения) – ветвь финиковой пальмы (лулав), две ветви речной ивы (аравот), три ветви мирта (адас) и цитрусовый плод (этрог).

 
   
 
 


 
   
 
 


 
   
 
 


 
   
 
 


 
   
 
 


 
   
 
 


 
   
 
 
Израильтяне готовятся к празднику Суккот

 
   
 
 
Израильтяне готовятся к празднику Суккот

 
   
 
 
Израильтяне готовятся к празднику Суккот

 
   
 
 
Израильтяне готовятся к празднику Суккот

 
   
 
 
Израильтяне готовятся к празднику Суккот

 
   
 
 
Израильтяне готовятся к празднику Суккот

 
   
 
 
Израильтяне готовятся к празднику Суккот

 
   
 
 
Израильтяне готовятся к празднику Суккот

 
   
 
 
Израильтяне готовятся к празднику Суккот

 
   
 
 
Израильтяне готовятся к празднику Суккот

 
   
 
 
Израильтяне готовятся к празднику Суккот

 
   
 
 
Израильтяне готовятся к празднику Суккот

 
   
 
 
Израильтяне готовятся к празднику Суккот

 
   
 
 
Израильтяне готовятся к празднику Суккот

 
   
 
 
Израильтяне готовятся к празднику Суккот

 
   
 
 
Израильтяне готовятся к празднику Суккот

 
   
 
 
Израильтяне готовятся к празднику Суккот

 
   
 
 
Израильтяне готовятся к празднику Суккот

 
   
 
 
Израильтяне готовятся к празднику Суккот

 
   
 
 
Израильтяне готовятся к празднику Суккот

 
   
 
 
Израильтяне готовятся к празднику Суккот

 
   
 
 
Израильтяне готовятся к празднику Суккот

 
   
 
 
Израильтяне готовятся к празднику Суккот

продолжение фоторепортажа
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