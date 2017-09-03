Красотки Венецианского фестиваля, израильтяне и неувядающая Фонда. Фоторепортаж

Фото: Getty Images

Продолжается 74-й международной Венецианский кинофестиваль. Как обычно, внимание журналистов приковано к итальянским и зарубежным красавицам. Особый интерес был проявлен по отношению к знаменитой американской актрисе и продюсеру Джейн Фонде, которой в этом году исполнится 80 лет.

2 сентября на фестивале была представлена картина "Фокстрот", снятая израильским режиссером Самюэлем Маозом – в 2009-м он был удостоен "Золотого льва" за фильм "Ливан".

Рекламные ролики кинофильма "Фокстрот" (Израиль)