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Красотки Венецианского фестиваля, израильтяне и неувядающая Фонда. Фоторепортаж

время публикации: 08:09 | последнее обновление: 08:09 блог версия для печати фото

Фото: Getty Images

Продолжается 74-й международной Венецианский кинофестиваль. Как обычно, внимание журналистов приковано к итальянским и зарубежным красавицам. Особый интерес был проявлен по отношению к знаменитой американской актрисе и продюсеру Джейн Фонде, которой в этом году исполнится 80 лет.

2 сентября на фестивале была представлена картина "Фокстрот", снятая израильским режиссером Самюэлем Маозом – в 2009-м он был удостоен "Золотого льва" за фильм "Ливан".

Рекламные ролики кинофильма "Фокстрот" (Израиль)

Изабели Фонтана и Каролина Куркова
Изабели Фонтана и Каролина Куркова
Виттория Пуччини
Виттория Пуччини
Джейн Фонда
Джейн Фонда
Шира Хаас (Израиль)
Шира Хаас (Израиль)
Сара Адлер (Израиль)
Сара Адлер (Израиль)
Съемочная группа израильского фильма "Фокстрот"
Съемочная группа израильского фильма "Фокстрот"
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