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AutoMotor 2017: новинки автомобильной моды в Израиле. Фоторепортаж

время публикации: 13:51 | последнее обновление: 14:11 блог версия для печати фото

Фото: Евгений Брестовицкий (strana.co.il)

В тель-авивском выставочном комплексе "Ганей Тааруха" в дни праздника Песах, с 12 по 15 апреля пройдет выставка AutoMotor 2017.

На ней представлены: новый спортивный автомобиль McLaren, новинки от Porsche, Mercedes, Aston Martin, Ferrari, Audi, Jaguar, Maserati, последние модели Chevrolet Corvette, Ford Mustang, Nissan GT-R, мотоциклы Harley Davidson, Husqvarna, Motocross, Supermoto, Fantic и др.

4 апреля выставка была открыта для представителей СМИ. Оформление залов продолжается.

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