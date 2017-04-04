AutoMotor 2017: новинки автомобильной моды в Израиле. Фоторепортаж

Фото: Евгений Брестовицкий (strana.co.il)
В тель-авивском выставочном комплексе "Ганей Тааруха" в дни праздника Песах, с 12 по 15 апреля пройдет выставка AutoMotor 2017.
На ней представлены: новый спортивный автомобиль McLaren, новинки от Porsche, Mercedes, Aston Martin, Ferrari, Audi, Jaguar, Maserati, последние модели Chevrolet Corvette, Ford Mustang, Nissan GT-R, мотоциклы Harley Davidson, Husqvarna, Motocross, Supermoto, Fantic и др.
4 апреля выставка была открыта для представителей СМИ. Оформление залов продолжается.