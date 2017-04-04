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Паломничество к гробнице Йосефа в Шхеме и "халака". Фоторепортаж

время публикации: 12:33 | последнее обновление: 14:21 блог версия для печати фото

Фото: Гершон Элинсон. Flash90

В ночь на 4 апреля, накануне Песаха, в координации с Армией обороны Израиля было осуществлено очередное массовое паломничество верующих евреев к гробнице Йосефа в Шхеме. Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛа, к гробнице паломников доставили 10 автобусов. Серьезных инцидентов зафиксировано не было.

Агентство Flash90 отмечает, что на этот раз среди паломников были не только взрослые, но и дети. Один из них, трехлетний житель поселка Элон Морэ прошел обряд первой стрижки ("халака").

Могила Йосефа в Шхеме, одна из еврейских святынь, была подвергнута поруганию со стороны арабов-мусульман в первые недели "интифады Аль-Акса", осенью 2000 года – комплекс был подожжен, после пожара купол был перекрашен в зеленый цвет ислама (позже власти ПНА перекрасили купол в нейтральный цвет). Долгое время гробница Йосефа находилась в ужасающем состоянии. Летом 2010 года власти ПА провели ремонт и реставрационные работы, которые так и не были завершены в полном объеме.

Посещение гробницы Йосефа требует получения разрешения со стороны армейского командования. Как правило, организуется подъезд на автобусах, безопасность передвижения которых по палестинским территориям обеспечивают военные. В последние годы организованные массовые паломничества к гробнице Йосефа проходят регулярно.

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