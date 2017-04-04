"Жалость и террор": выставка Пикассо в Мадриде. Фоторепортаж

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В среду, 5 апреля, в центре искусств королевы Софии в Мадриде открывается выставка "Жалость и террор: путь Пикассо к "Гернике"", приуроченная к 80-летию знаменитой картины Пабло Пикассо. Накануне выставочный зал был открыт для журналистов.

Картина, изображающая бомбардировку шеститысячного города Герника и ужас гражданской войны в Испании, была написана в мае 1937 года по заказу правительства Испанской республики. Полотно размером 3,49 на 7,77 метра было завершено за месяц: в первые дни Пикассо работал над картиной по 10-12 часов.

Помимо "Герники", в музее представлено 150 шедевров художника из более чем 30 коллекций со всего мира, включая музей Пикассо, Центр Жоржа Помпиду в Париже, современную галерею Тейт в Лондоне, Нью-Йоркский музей современного искусства, Метрополитен-музей и музей фонда Бейелера в Базеле.