Последнее суперлуние 2017 года. Фоторепортаж

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2-3 декабря в Израиле и других странах можно было наблюдать суперлуние. Во время суперлуния Луна, максимально приближающаяся по своей орбите к Земле, выглядит на 14% больше и на 30% ярче, чем когда она находится в апогее.

Суперлуние – это вариант полнолуния. В связи с тем, что орбита Луны является не круговой, а эллиптической, спутник то приближается к Земле, то удаляется от нее. Когда орбиты максимально сближаются, в момент полнолуния наблюдается очень большая Луна.

Следующие суперлуния ожидаются 1 и 31 января 2018 года.