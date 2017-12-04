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Убит экс-президент Йемена Али Абдалла Салех: 1942-2017. Фотогалерея

время публикации: 19:18 | последнее обновление: 21:22 блог версия для печати фото

Фото: Wikipedia, Getty Images, пресс-служба Кремля

4 декабря 2017 года боевики-хуситы убили в Сане Али Абдаллу Салеха, в течение нескольких десятилетий занимавшего пост президента Йемена. Он был убит при попытке ареста ополченцами группировки "Ансар Аллах", выступающей в роли милиции министерства внутренних дел страны. Вместе с Салехом был убит генеральный секретарь партии "Всеобщий народный конгресс" Ариф аз-Зука. Сын Салеха, Ахмад, арестован.

Али Абдалла Салех родился 21 марта 1942 года в селе Бейт аль-Ахмар провинции Сана. Выходец из племени санхан, входящего в племенную конфедерацию мусульман-зейдитов – хашид.

В 1958 году начал военную карьеру. В 1960 году он окончил курсы при училище бронетанковых войск. После свержения монархии в 1962 году Салех перешел на сторону республиканцев и в 1963 году был возведен в чин лейтенанта 2-го ранга. В 1967-1968 годах был одним из героев во время осады Саны, закончившейся победой республиканцев.

В 1975-1978 годах Али Абдалла Салех являлся командующим Таизским военным округом. В мае 1978 года он руководил подавлением мятежа бывшего члена Совета командования А. Абдель Алима, который при поддержке парашютистов и бойцов бригады "Амалика" захватил город Турба и объявил о несогласии с политикой центральной власти.

После того как 24 июня 1978 года президент Ахмад Хуссейн Гашими был убит при взрыве бомбы, Али Абдалла Салех стал членом Временного президентского совета, начальником генштаба и заместителем главнокомандующего вооруженными силами. 17 июля был избран президентом ЙАР (Северного Йемена) и главнокомандующим вооруженными силами страны. 15 октября группа оппозиционно настроенных офицеров – членов нелегальной организации "Фронт народных сил 13 июня", созданного после убийства президента аль-Хамди, предприняла попытку переворота, но мятеж был подавлен.

В феврале 1979 года напряженность между Северным и Южным Йеменом переросла в вооруженный конфликт. Северойеменские силы перешли границу и атаковали несколько деревень в Южном Йемене, но южнойеменские войска при советской, кубинской и восточногерманской поддержке отразили наступление и ответно вторглись на север. При посредничестве ЛАГ в марте в Кувейте между двумя Йеменами была достигнута договоренность о прекращении огня, отводе войск и открытии границ. 17 сентября того же года на основе коллективного решения всех руководителей и персонала Вооруженных сил в знак признательности за его усилия по созданию и развитию Вооруженных Сил и безопасности на современных базах Салех получил высшее в стране воинское звание полковника, а 30 августа 1982 года стал генеральным секретарем партии Всеобщий народный конгресс.

В январе 1980 года состоялась серия встреч президента с руководством НДФ. В августе Салеху удалось добиться с руководством НДФ соглашения о прекращении военных действий, но вскоре бои возобновились, причем на стороне правительственных войск выступили отряды "Исламского фронта". К лету 1982 года северойеменские войска совместно с отрядами "Исламского фронта" нанесли серьезное поражение НДФ. Под давлением превосходящих сил правительственных войск и "Исламского фронта" отряды НДФ отошли в Южный Йемен. Партизанская война, которую вел НДФ в 1978-1982 годы, тем самым закончилась его поражением.

22 мая 1983 года Салех был переизбран. 17 июля 1988 года Законодательный совет ЙАР избрал его на очередной президентский срок.

В июне 1989 года между Северным и Южным Йеменом начались переговоры об объединении и в конце ноября следующего года было подписано соглашение об объединении ЙАР и НДРЙ в единое государство в течение года на основе проекта конституции 1981 года. 20 мая 1990 года Совет Шуры единогласно предоставил Салеху звание генерала в знак признательности за его огромные усилия в деле объединения нации, а 22 мая он поднял флаг Йеменской Республики в Адене, что ознаменовало собой объединение Йемена. Али Абдалла Салех стал председателем Президентского Совета нового государства, а премьер-министром – председатель Президиума Верховного Народного Совета НДРЙ Хайдар Абу Бакр аль-Аттас.

В октябре 1994 года, после окончания гражданской войны, парламент страны избрал Салеха президентом Йемена. По окончании пятилетнего срока, в октябре 1999 года, он был вновь избран на этот пост на первых в Йемене всенародных выборах. В 2006 году, через семь лет (из-за конституционных поправок), Салех был переизбран на следующий срок. Однако восстание и покушение, произошедшие в 2011 году, вынудили его досрочно отказаться от власти.

21 января 2012 года парламент Йемена принял закон, предоставляющий Салеху абсолютный политический и юридический иммунитет от судебного преследования. В последовавшем телевизионном выступлении Салех выступил с прощальной речью, попросив "прощения за любые нарушения, которые имели место во время моего пребывания в должности".

Али Абдалла Салех, 1988 год
Али Абдалла Салех, 1988 год
Али Абдалла Салех, 1984 год
Али Абдалла Салех, 1984 год
Али Абдалла Салех, 1978 год
Али Абдалла Салех, 1978 год
Али Абдалла Салех, 2003 год
Али Абдалла Салех, 2003 год
Али Абдалла Салех, 2004 год
Али Абдалла Салех, 2004 год
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