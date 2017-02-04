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Письма Трампу, "президенту болонской колбасы", около Монумента Вашингтона. Фоторепортаж

время публикации: 08:20 | последнее обновление: 08:28 блог версия для печати фото

Фото: Дрю Ангерер. Getty Images

В пятницу, 3 февраля, около Монумента Вашингтона состоялась очередная акция протеста против действий администрации президента США Дональда Трампа, направленных на ужесточение визового режима и иммиграционной политики. Участники акции оставили символические послания Трампу. Многие из них призывают президента "строить мосты, а не стены", чтобы снова "сделать Америку великой".

Некоторые участники акции держали плакаты с карикатурным изображением Трампа, сделанным из бананов и колбасы (эта карикатура с авторской подписью "O Asler" широко разошлась в последние дни в соцсетях). Надпись на плакатах "A president full of bologna" ("Президент, набитый болонской колбасой") напоминает о рекламной кампании сети American City Diner, которая еще летом 2015-го начала продавать огромные сандвичи "имени Трампа".

Акция протеста около Монумента Вашингтона. Вашингтон, 3 февраля 2017 года
Акция протеста около Монумента Вашингтона. Вашингтон, 3 февраля 2017 года
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