18+
4 февраля 2019 г.
последняя новость: 14:06
Как сжигали 9.5 тонн кокаина
Государство и армия в этическом кодексе ЦАХАЛа
Неприятные сюрпризы долгосрочной аренды
Насралла в разрезе
Идей не осталось, голосуем за имидж
Гибель личного "я"
Еврей вложился в мусульманский сайт
История - не инструмент воспитания
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
10:20 Хевронское стекло: на экспорт в Израиль и далее. Фоторепортаж
07:54 Супербоул 2019: реванш "Нью-Ингланд Пэтриотс". Фоторепортаж
13:59 Многотысячные митинги в поддержку Гуаидо. Фоторепортаж из Каракаса
10:40 Шотландия в ожидании самой холодной ночи в году. Фоторепортаж
09:23 Пенелопа Крус и другие красавицы на церемонии Goya Cinema Awards 2019. Фоторепортаж
08:15 День сурка: 30.000 зрителей в ожидании вердикта. Фоторепрортаж
11:02 Зимнее цветение Израиля. Фоторепортаж
10:31 Холоднее, чем на Северном полюсе: аномальные морозы и снегопады в США. Фоторепортаж
09:12 Дизайнер мечты: выставка Dior в Лондоне. Фоторепортаж
15:45 "Антиполицейская" акция протеста эфиопской общины в Тель-Авиве. Фоторепортаж
Загрузка...
Фоторепортажи

Хевронское стекло: на экспорт в Израиль и далее. Фоторепортаж

время публикации: 10:20 | последнее обновление: 10:20 блог версия для печати фото

Фото: Flash90

Знаменитая Хевронская фабрика стекла и керамики существовала до первой интифады и после второй, переживая периоды расцвета и упадка. Она считается одним из символов арабского Хеврона. Продукция фабрики идет на экспорт в Израиль и другие страны мира, ее продают на базарах Вифлеема, Иерусалима, Яффо, Акко.

Но "хевронское стекло" стало знаменитым на весь Ближний Восток задолго до появления этой фабрики. О "квартале стеклодувов" в Хевроне упоминают древнеримские хроники. Исходным сырьем были местные пески, карбонат натрия из Мертвого моря и красители типа оксида железа и оксида меди. В последние десятилетия, как правило, используют переработанное стекло. Но секреты мастерства передаются из поколения в поколение.

В Хевроне производят вазы, бокалы, другую посуду и ювелирные изделия (бусы, браслеты, кольца), стеклянные лампы. Витражи из хевронского стекла украшают Пещеру Праотцев и мечеть "Масджид Куббат ас-Сахра" (Купол скалы) в Старом городе Иерусалима.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОТОРЕПОРТАЖА
facebook





  Rating@Mail.ru  
Понедельник, 4 февраля 2019 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2019