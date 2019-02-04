Хевронское стекло: на экспорт в Израиль и далее. Фоторепортаж

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Знаменитая Хевронская фабрика стекла и керамики существовала до первой интифады и после второй, переживая периоды расцвета и упадка. Она считается одним из символов арабского Хеврона. Продукция фабрики идет на экспорт в Израиль и другие страны мира, ее продают на базарах Вифлеема, Иерусалима, Яффо, Акко.

Но "хевронское стекло" стало знаменитым на весь Ближний Восток задолго до появления этой фабрики. О "квартале стеклодувов" в Хевроне упоминают древнеримские хроники. Исходным сырьем были местные пески, карбонат натрия из Мертвого моря и красители типа оксида железа и оксида меди. В последние десятилетия, как правило, используют переработанное стекло. Но секреты мастерства передаются из поколения в поколение.

В Хевроне производят вазы, бокалы, другую посуду и ювелирные изделия (бусы, браслеты, кольца), стеклянные лампы. Витражи из хевронского стекла украшают Пещеру Праотцев и мечеть "Масджид Куббат ас-Сахра" (Купол скалы) в Старом городе Иерусалима.