18+
4 февраля 2019 г.
последняя новость: 22:05
«Мой дед ? убийца евреев»
Амос Оз о культуре и наследии еврейского народа
Как сжигали 9.5 тонн кокаина
Государство и армия в этическом кодексе ЦАХАЛа
Идей не осталось, голосуем за имидж
Гибель личного "я"
Еврей вложился в мусульманский сайт
История - не инструмент воспитания
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
15:19 "Братский" визит Папы Римского Франциска в Абу-Даби. Фоторепортаж
10:20 Хевронское стекло: на экспорт в Израиль и далее. Фоторепортаж
07:54 Супербоул 2019: реванш "Нью-Ингланд Пэтриотс". Фоторепортаж
13:59 Многотысячные митинги в поддержку Гуаидо. Фоторепортаж из Каракаса
10:40 Шотландия в ожидании самой холодной ночи в году. Фоторепортаж
09:23 Пенелопа Крус и другие красавицы на церемонии Goya Cinema Awards 2019. Фоторепортаж
08:15 День сурка: 30.000 зрителей в ожидании вердикта. Фоторепрортаж
11:02 Зимнее цветение Израиля. Фоторепортаж
10:31 Холоднее, чем на Северном полюсе: аномальные морозы и снегопады в США. Фоторепортаж
09:12 Дизайнер мечты: выставка Dior в Лондоне. Фоторепортаж
Загрузка...
Фоторепортажи

"Братский" визит Папы Римского Франциска в Абу-Даби. Фоторепортаж

время публикации: 15:19 | последнее обновление: 15:23 блог версия для печати фото

Фото: Франсуа Нель. Getty Images

В понедельник, 4 февраля, в Президентском дворце в Абу-Даби состоялась торжественная церемония встречи Папы Римского Франциска.

Основная цель визита понтифика в Объединенные Арабские Эмираты – углубление диалога между католицизмом и исламом, отмечают в Ватикане.

Глава католической церкви впервые посещает Аравийский полуостров. Визит продлится до 5 февраля.

В программе визита, помимо переговоров, выступление на конференции "Братская встреча человечества" (совместно с великим муфтием университета аль-Азхар шейхом Ахмадом аль-Тайибом) и месса, на которую соберутся 130.000 верующих.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОТОРЕПОРТАЖА
facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 3 февраля 2019 г.
Папа Римский впервые прибыл на Аравийский полуостров





  Rating@Mail.ru  
Понедельник, 4 февраля 2019 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2019