"Братский" визит Папы Римского Франциска в Абу-Даби. Фоторепортаж

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В понедельник, 4 февраля, в Президентском дворце в Абу-Даби состоялась торжественная церемония встречи Папы Римского Франциска.

Основная цель визита понтифика в Объединенные Арабские Эмираты – углубление диалога между католицизмом и исламом, отмечают в Ватикане.

Глава католической церкви впервые посещает Аравийский полуостров. Визит продлится до 5 февраля.

В программе визита, помимо переговоров, выступление на конференции "Братская встреча человечества" (совместно с великим муфтием университета аль-Азхар шейхом Ахмадом аль-Тайибом) и месса, на которую соберутся 130.000 верующих.