4 января 2017 г.
последняя новость: 14:11
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
13:27 Сотни израильтян устроили акцию в поддержку солдата, застрелившего террориста. Фоторепортаж
11:12 В Лас-Вегасе открылась юбилейная хайтек-выставка CES 2017. Фоторепортаж
14:47 В Берлинском зоопарке слонам подали "к столу" новогодние елки. Фоторепортаж
12:26 Новый год "на коне": парад в британской столице
09:33 Храбрые в Нью-Йорке: 1 января в Атлантическом океане. Фоторепортаж
12:36 Мир встретил новый 2017 год. Фоторепортаж вокруг света
07:25 Новогодний теракт в Стамбуле. Фоторепортаж
13:58 Австралия и Новая Зеландия проводили 2016 год традиционными салютами. Фоторепортаж
11:06 Первый воздушный парад с участием израильских F-35. Фоторепортаж
12:03 "Замерзшая" Англия накануне Нового Года. Фоторепортаж
Фоторепортажи

Сотни израильтян устроили акцию в поддержку солдата, застрелившего террориста. Фоторепортаж

время публикации: 13:27 | последнее обновление: 13:27 блог версия для печати фото

Фото: Flash90

4 января военный суд признал сержанта ЦАХАЛа Эльора Азарию виновным в непреднамеренном убийстве террориста в Хевроне. Глава военного суда полковник Майя Элер оглашала вердикт на протяжении двух часов и сорока минут.

После того, как стало ясно, что Азария не будет оправдан, около комплекса "Кирия" в Тель-Авиве, где проходил суд, началась акция протеста, в которой приняли участие сотни граждан, поддерживающих обвиняемого. Несколько участников манифестации были задержаны за нарушение общественного порядка.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОТОРЕПОРТАЖА
facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 4 января 2017 г.
Эльор Азария признан виновным в непреднамеренном убийстве террориста
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 20 апреля 2016 г.
Митинг в поддержку солдата, убившего террориста в Хевроне. Фоторепортаж







  Рейтинг@Mail.ru  
Среда, 4 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017