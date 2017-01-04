Сотни израильтян устроили акцию в поддержку солдата, застрелившего террориста. Фоторепортаж

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4 января военный суд признал сержанта ЦАХАЛа Эльора Азарию виновным в непреднамеренном убийстве террориста в Хевроне. Глава военного суда полковник Майя Элер оглашала вердикт на протяжении двух часов и сорока минут.

После того, как стало ясно, что Азария не будет оправдан, около комплекса "Кирия" в Тель-Авиве, где проходил суд, началась акция протеста, в которой приняли участие сотни граждан, поддерживающих обвиняемого. Несколько участников манифестации были задержаны за нарушение общественного порядка.