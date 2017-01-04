В Лас-Вегасе открылась юбилейная хайтек-выставка CES 2017. Фоторепортаж

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3 января в Лас-Вегасе стартовала ежегодная выставка бытовой электроники и высоких технологий International Consumer Electronic Show (CES 2017). 3-4 января выставка открыта для специалистов и журналистов. С 5 по 8 января ее могут посетить все желающие.

Свою продукцию и разработки демонстрируют около 4 тысяч компаний из 57 стран, в их числе 600 стартапов из 33 стран. Израиль представлен десятками хайтек-компаний.

В этом году CES проводится в 50-й раз (первая выставка состоялась в июне 1967-го).