4 января 2017 г.
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В Лас-Вегасе открылась юбилейная хайтек-выставка CES 2017. Фоторепортаж

время публикации: 11:12 | последнее обновление: 11:12 блог версия для печати фото

Фото: Getty Images

3 января в Лас-Вегасе стартовала ежегодная выставка бытовой электроники и высоких технологий International Consumer Electronic Show (CES 2017). 3-4 января выставка открыта для специалистов и журналистов. С 5 по 8 января ее могут посетить все желающие.

Свою продукцию и разработки демонстрируют около 4 тысяч компаний из 57 стран, в их числе 600 стартапов из 33 стран. Израиль представлен десятками хайтек-компаний.

В этом году CES проводится в 50-й раз (первая выставка состоялась в июне 1967-го).

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