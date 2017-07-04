Beauty City 2017: праздник красоты в Тель-Авиве. Фоторепортаж

Фото: Евгений Брестовицкий. Strana.co.il
4 июля состоялось праздничное открытие ежегодного традиционного хеппенинга сети "Суперфарм" – Beauty City 2017.
В мероприятии приняли участие "Мисс Израиля 2005" Елена Ральф, бизнес-леди и светская львица Николь Райдман, модели Ноа Тишби, Галит Гутман, Ширли Буганим, Аня Мартиросов, певицы Орна Дац и Мири Масика, актриса Керен Мор, известная дизайнер Сандра Ринглер, знаменитый визажист Мики Буганим, предпринимательница, журналист, теле- и радиоведущая Джуди Шалом Нир Мозес и другие знаменитости.
Дефиле открыли модели новой коллекции кутюрье Додо Бар Ор.