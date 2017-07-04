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Визит Нетаниягу на авианосец George H.W. Bush. Фоторепортаж

время публикации: 07:39 | последнее обновление: 08:14 блог версия для печати фото

Фото: GPO (Хаим Цах) и Flash90

3 июля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и его супруга Сара были почетными гостями на борту американского авианосца George H.W. Bush, находящегося в эти дни около порта Хайфы.

В тот же день была организована экскурсия для израильских журналистов на этот авианосец.

Во время визита на борт George H.W. Bush Нетаниягу выразил благодарность послу США Дэвиду Фридману и главнокомандующей ВМС США в Европе адмиралу Мишель Ховард.

Пресс-служба главы правительства цитирует шутку Нетаниягу: "Мне сказали, что цена одного такого авианосца без мебели и самолетов составляет 11 миллиардов долларов. Мы возьмем два".

Нетаниягу также сказал: "Это мой второй визит на борт американского авианосца. 20 лет назад, после моего избрания на пост премьер-министра, я посетил подобный корабль. Многое произошло за эти 20 лет. Наш союз стал сильнее и крепче, и мы знаем: у Израиля нет лучшего друга, чем США, а у США нет лучшего друга, чем Израиль. Стоя на этом огромном авианосце, мы можем видеть в нескольких километрах другой огромный авианосец, имя которому Израиль. Израиль тоже является символом мира, свободы и победы, тоже помогает защищать мир от терроризма, и находится на переднем крае борьбы цивилизации со злом".

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