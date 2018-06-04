Выжженная земля: так Газа "возвращается" в Израиль. Фоторепортаж

Фото: Reuters, Flash90, пресс-служба ККЛ, пожарная служба и др.

Сотни гектаров полей и лесов на израильской территории в окрестностях сектора Газы за последние недели были уничтожены в результате пожаров, вызванных "огненными змеями" – новым примитивным, но весьма эффективным оружием арабских террористов, именующих себя "бойцами сопротивления", участниками "великого марша возвращения". Сожжены посевы и деревья, погибло множество диких животных, причинен многомиллионный ущерб фермерским хозяйствам.

3 июня премьер-министр Биньямин Нетаниягу поручил главе Совета национальной безопасности Меиру Бен-Шабату уменьшить выплаты Палестинской автономии в связи с необходимостью компенсировать ущерб, нанесенный пожарами фермерам на границе с сектором Газы. Пресс-служба канцелярии главы правительства сообщила, что выплаты ПА будут уменьшены на размер компенсаций, которые будут переведены приграничным местным советам. Но пока окончательно не принят закон, предложенный министром обороны Авигдором Либерманом об удерживании средств из сумм, перечисляемых Палестинской автономии, выполнить поручение Биньямина Нетаниягу невозможно. Закон, который был разработан министерством обороны совместно с минюстом и службами безопасности, предлагает переводить конфискованные у ПА деньги в специальный фонд, из которого будут выплачиваться компенсации пострадавшим в результате террора.