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Парад в Нью-Йорке в честь 70-летия Израиля. Фоторепортаж

время публикации: 08:39 | последнее обновление: 08:39 блог версия для печати фото

Фото: Кена Бетанкур. Getty Images

В воскресенье, 3 июня, в Нью-Йорке на Пятой авеню и Таймс сквер состоялись парад и концерт в честь 70-летия Израиля. В параде приняли участие тысячи американцев и израильтян, в их числе посол Израиля в ООН Дани Данон, консул Израиля в Нью-Йорке Дани Даян, министр культуры и спорта Мири Регев, министр алии и интеграции Софа Ландвер, министр по делам науки и космоса Офир Акунис, депутат Кнессета Шули Муалем-Рафаэли и другие. В концерте участвовала популярная израильская певица Шири Маймон.

Для обеспечения безопасности мероприятия были задействованы сотни полицейских.

Среди множества гостей малозаметны были участники акций протеста – активисты пропалестинских организаций и представители ультрарелигиозной антисионистской группы "Нетурей карта".

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