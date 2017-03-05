Отель у забора: новый проект Бэнкси в Вифлееме. Фоторепортаж

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Знаменитый и таинственный британский уличный художник Бэнкси открыл отель в Палестинской автономии, в районе Бейт-Лехема (Вифлеема), всего в четырех метрах от разделительной стены. Он присвоил этой гостинице под названием "The Walled Off Hotel" три звезды и назвал ее отелем "с худшим видом в мире".

И роскошь, и нищета этого отеля карикатурны. Само здание, его обстановка и декорации по сути являются произведением искусства Бэнкси – возможно, самого масштабного за всю историю его творчества. Отель одновременно играет роль музея, в котором выставлены работы Бэнкси, посвященные палестинской тематике.

Тем не менее, речь идет о реальном отеле, который откроет свои двери для посетителей 20 марта. По словам менеджера гостиницы Висама Салсы, за одну ночь будет взиматься плата от 30 долларов. За эти деньги можно будет переночевать без особых удобств, "люкс" в отеле Бэнкси стоит значительно дороже.

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