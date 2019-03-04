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Вокалист The Prodigy Кит Флинт: 1969-2019. Фотогалерея

время публикации: 13:46 | последнее обновление: 14:38 блог версия для печати фото

Фото: Getty Images

4 марта 2019 года в Данмоу (графство Эссекс, Англия) в возрасте 49 лет умер танцор и вокалист британской электронной группы The Prodigy Кит Флинт.

Предположительно, речь идет о самоубийстве.

Кит Чарльз Флинт родился 17 сентября 1969 года в Лондоне. В 1990 им вместе с ди-джеем Лиамом Хоулеттом и Лироем Торнхиллом была создана группа The Prodigy. Кит начинал в этой группе как танцор, а в 1996-м дебютировал как вокалист. Помимо работы в The Prodigy он экспериментировал с собственными соло-проектами.

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