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"Марш шлюх 2018" в Тель-Авиве: "Мы - внучки ведьм". Фоторепортаж

время публикации: 13:17 | последнее обновление: 13:51 блог версия для печати фото

Фото: NEWSru.co.il

В пятницу, 4 мая, более тысячи молодых людей приняли участие в "Марше шлюх" (Slut Walk), прошедшем в Тель-Авиве – от площади Рабина по бульвару Ротшильда до района Неве Цедек. В Израиле такой марш проводился в седьмой раз.

Организаторы марша подчеркивают, что человек имеет право носить любую одежду и не подвергаться при этом обвинениям в распущенности или сексуальным домогательствам.

Участники марша в этом году несли плакаты с изображениями тех, кто подозревается в домогательствах или был осужден за сексуальные преступления, а также портрет министра юстиции Айелет Шакед, которую они обвиняют в том, что она не защищает права женщин.



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