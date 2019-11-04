Иерусалим:
16 - 24°
Тель-Авив:
18 - 28°
Эйлат:
22 - 32°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Фоторепортажи4 ноября 2019 г., 10:51

Акции протеста, поддержки и отчаяния в Ливане. Фоторепортаж

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото

Фото: Сэм Тарлинг. Getty Images

В Бейруте и других городах Ливана продолжаются массовые демонстрации – как оппозиционеров, сторонников реформ и смены правительства, так и стороников нынешней власти. Манифестации проходят в основном мирно, но иногда сопровождаются столкновениями между представителями различных политических лагерей. Сообщалось о нескольких случаях силового противостояния военных и активистов "Хизбаллы".

Акции протеста продолжаются третью неделю. Поначалу они были стихийными, но постепенно их участники начали самоорганизовываться. Ливанские протесты уже сравнивают с событиями арабской весны, которые девять лет назад привели к радикальным изменениям на Ближнем Востоке.

Демонстрации сопровождает мощная кампания гражданского неповиновения. В течение нескольких недель в Ливане остаются закрытыми учебные заведения и банки. Армия пытается расчистить заблокированные оппозиционерами дороги, однако баррикады возникают на других участках.

Оппозиция отвергла обширную программу политических и экономических реформ, предложенную премьер-министром Саадом аль-Харири, который в итоге был вынужден уйти в отставку. Организаторы протеста заявляют, что только кардинальные изменения в стране обеспечат гражданам право на достойную жизнь.

 
   
 
 
Getty Images Фото 1 из 23

 
   
 
 
Getty Images Фото 2 из 23

 
   
 
 
Getty Images Фото 3 из 23

 
   
 
 
Getty Images Фото 4 из 23

 
   
 
 
Getty Images Фото 5 из 23

 
   
 
 
Getty Images Фото 6 из 23

 
   
 
 
Акции протеста, поддержки и отчаяния в Ливане
Getty Images Фото 7 из 23

 
   
 
 
Акции протеста, поддержки и отчаяния в Ливане
Getty Images Фото 8 из 23

 
   
 
 
Акции протеста, поддержки и отчаяния в Ливане
Getty Images Фото 9 из 23

 
   
 
 
Акции протеста, поддержки и отчаяния в Ливане
Getty Images Фото 10 из 23

 
   
 
 
Акции протеста, поддержки и отчаяния в Ливане
Getty Images Фото 11 из 23

 
   
 
 
Акции протеста, поддержки и отчаяния в Ливане
Getty Images Фото 12 из 23

 
   
 
 
Акции протеста, поддержки и отчаяния в Ливане
Getty Images Фото 13 из 23

 
   
 
 
Акции протеста, поддержки и отчаяния в Ливане
Getty Images Фото 14 из 23

 
   
 
 
Акции протеста, поддержки и отчаяния в Ливане
Getty Images Фото 15 из 23

 
   
 
 
Акции протеста, поддержки и отчаяния в Ливане
Getty Images Фото 16 из 23

 
   
 
 
Акции протеста, поддержки и отчаяния в Ливане
Getty Images Фото 17 из 23

 
   
 
 
Акции протеста, поддержки и отчаяния в Ливане
Getty Images Фото 18 из 23

 
   
 
 
Акции протеста, поддержки и отчаяния в Ливане
Getty Images Фото 19 из 23

 
   
 
 
Акции протеста, поддержки и отчаяния в Ливане
Getty Images Фото 20 из 23

 
   
 
 
Акции протеста, поддержки и отчаяния в Ливане
Getty Images Фото 21 из 23

 
   
 
 
Акции протеста, поддержки и отчаяния в Ливане
Getty Images Фото 22 из 23

 
   
 
 
Акции протеста, поддержки и отчаяния в Ливане
Getty Images Фото 23 из 23

продолжение фоторепортажа
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 04 ноября 2019
Конкурирующие демонстрации в Бейруте, оппозиция призывает к всеобщей забастовке
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 31 октября 2019
Революционный Бейрут после отставки Харири. Фоторепортаж


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

10:51 Акции протеста, поддержки и отчаяния в Ливане. Фоторепортаж
08:37 MTV Europe Music Awards: американцы "в призах". Фоторепортаж
11:06 Протесты в Гонконге продолжаются, сотни задержанных. Фоторепортаж
07:40 Митинг памяти Рабина в Тель-Авиве: главный выступающий – Ганц. Фоторепортаж
20:34 Эдинбург: огненное шоу для живых и мертвых. Фоторепортаж
20:13 Хэллоуин-2019: от Австралии до Америки. Фоторепортаж
16:58 Чадра XXI века. Фоторепортаж из Дубая
11:55 Революционный Бейрут после отставки Харири. Фоторепортаж
07:22 В Петах-Тикве прошел митинг в поддержку Нетаниягу. Фоторепортаж
08:24 Беспорядки в Чили: протест, переросший в погромы. Фоторепортаж
...