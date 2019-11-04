Акции протеста, поддержки и отчаяния в Ливане. Фоторепортаж

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В Бейруте и других городах Ливана продолжаются массовые демонстрации – как оппозиционеров, сторонников реформ и смены правительства, так и стороников нынешней власти. Манифестации проходят в основном мирно, но иногда сопровождаются столкновениями между представителями различных политических лагерей. Сообщалось о нескольких случаях силового противостояния военных и активистов "Хизбаллы".

Акции протеста продолжаются третью неделю. Поначалу они были стихийными, но постепенно их участники начали самоорганизовываться. Ливанские протесты уже сравнивают с событиями арабской весны, которые девять лет назад привели к радикальным изменениям на Ближнем Востоке.

Демонстрации сопровождает мощная кампания гражданского неповиновения. В течение нескольких недель в Ливане остаются закрытыми учебные заведения и банки. Армия пытается расчистить заблокированные оппозиционерами дороги, однако баррикады возникают на других участках.

Оппозиция отвергла обширную программу политических и экономических реформ, предложенную премьер-министром Саадом аль-Харири, который в итоге был вынужден уйти в отставку. Организаторы протеста заявляют, что только кардинальные изменения в стране обеспечат гражданам право на достойную жизнь.