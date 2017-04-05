Презентация сериала о жизни основателя Playboy. Фоторепортаж

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7 апреля стартует 1-й сезон документального сериала "American Playboy: The Hugh Hefner Story", рассказывающего историю жизни основателя самого популярного журнала для мужчин.

Накануне премьеры при участии компании Amazon, финансировавшей съемки сериала, в особняке Хью Хефнера была организована торжественная вечеринка. Хозяин, который 9 апреля отметит свой 91-й день рождения, не вышел к гостям. За главного героя выступал его сын Купер.

Напомним, что особняк Хефнера недавно был продан. Но, по договору, Хью может жить в нем до тех пор, пока жив.