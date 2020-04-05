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NEWSru.co.il :: Фоторепортажи5 апреля 2020 г., 08:03

Израиль на карантине, апрель 2020: новая реальность. Фоторепортаж

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Фото: Александр Ханин, Flash90

Израильтяне начинают привыкать к режиму общего карантина, введенного на фоне эпидемии коронавирусной болезни COVID-19. В минувшие выходные на улицах израильских городов, на пляжах и в парках было малолюдно. Многие из тех, кто выходил из домов, носили защитные маски. Постепенно люди осознают, что угроза реальна и для кого-то может быть смертельно опасной.

На сегодняшний день, в Израиле десятки людей стали жертвами коронавируса, диагноз COVID-19 был подтвержден примерно у 8000 человек.

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