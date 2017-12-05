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Фоторепортажи

ХАМАС отметил 30-летие со дня основания, накануне "дня гнева". Фоторепортаж

время публикации: 22:04 | последнее обновление: 22:10 блог версия для печати фото

Фото: Абд Рахим Катиб. Flash90

5 декабря в Газе прошли "военный парад" и митинги, приуроченные к 30-й годовщине со дня создания "Исламского движения сопротивления" (ХАМАС). В этот день руководство ХАМАСа призвало все палестинские "фракции" к активизации интифады в случае переноса посольства США в Иерусалим. Ближайшая пятница была объявлена "днем гнева".

ХАМАС (как и "Исламский джихад") был основан в декабре 1987 года при активной поддержке египетских "Братьев-мусульман". На первом учредительном собрании решение о создании этой организации принимали шейх Ахмад Ясин (ликвидирован в марте 2004-го), его помощник доктор Абд аль-Азиз Рантиси (ликвидирован в апреле 2004-го), шейх Салах Шхаде (ликвидирован в июле 2002-го), Мухаммад Хасан Шама (умер в июне 2011-го), доктор Ибрагим аль-Язури, Иса ан-Нашар и Абд аль-Фаттах Духан.

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