"Северный щит": операция против туннелей "Хизбаллы". Схемы, видео, фото

Фото: пресс-служба ЦАХАЛа и Flash90

Командование Северным округом Армии обороны Израиля заявляет о продолжении оперативных, технических и разведывательных действий, направленных на обнаружение и нейтрализацию туннелей "Хизбаллы" на северной границе в рамках операции "Северный щит".

Накануне ЦАХАЛ нейтрализовал "туннель джихада", который вел с южной окраины ливанской деревни Кфар Кела на территорию Израиля, около Метулы. Вход в этот туннель находился в помещении завода, на котором до 2014 года производились строительные материалы. Работы по прокладке подземного сооружения велись в нескольких метрах от позиции UNIFIL. Туннель на 40 метров уходил вглубь израильской территории. Данный туннель был уничтожен вскоре после того, как двое боевиков "Хизбаллы" приблизились к камере наблюдения, установленной израильтянами в этом туннеле.

Глава правительства Биньямин Нетаниягу 4 декабря заявил, что операция "Северный щит" будет продолжаться столько времени, сколько потребуется для нейтрализации угрозы и достижения всех поставленных перед военными целей.

Начальник генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Гади Айзенкот сообщил, что решение о проведении этой операции было принято 17 ноября. Она осуществляется под руководством командования Северным округом, при участии военной разведки и инженерных подразделений ЦАХАЛа. По словам Айзенкота, на проведение операции потребуется несколько недель.

Глава пресс-службы ЦАХАЛа бригадный генерал Ронен Манелис заявил в интервью радиостанции "Кан Бет", что в настоящий момент операция "Северный щит" проводится исключительно на территории Израиля, однако в ближайшие дни она может быть расширена. Он добавил, что некоторые туннели будут уничтожаться не только на израильской территории.

Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала схемы, на которых показано расположение туннеля, который вел от деревни Кфар Кела в сторону Метулы. Также в СМИ были переданы видеозаписи и фотографии, иллюстрирующие проведение операции "Северный щит".