Тысячи израильтян вышли на площадь Рабина, требуя легализации марихуаны. Фоторепортаж

Фото: Томер Ньюберг. Flash90

Около трех тысяч человек вечером 4 февраля вышли на площадь Рабина в Тель-Авиве, чтобы принять участие в демонстрации с требованием легализации марихуаны. Манифестанты приветствовали заявление министра внутренней безопасности Гилада Эрдана о готовности к постепенной декриминализации употребления каннабиса, но требовали также отмены штрафов и амнистии для всех, кто был осужден по статьям, связанным с употреблением легких наркотиков.

В акции участвовали представители различных политических партий и движений со стороны оппозиции и коалиции. В частности, присутствовали депутаты Кнессета Шарен Аскель ("Ликуд") и Тамар Зандберг (МЕРЕЦ).

Перед демонстрантами выступили певец Шими Тавори и группа "А-Даг Нахаш".