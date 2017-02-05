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Тысячи израильтян вышли на площадь Рабина, требуя легализации марихуаны. Фоторепортаж

время публикации: 07:16 | последнее обновление: 07:40 блог версия для печати фото

Фото: Томер Ньюберг. Flash90

Около трех тысяч человек вечером 4 февраля вышли на площадь Рабина в Тель-Авиве, чтобы принять участие в демонстрации с требованием легализации марихуаны. Манифестанты приветствовали заявление министра внутренней безопасности Гилада Эрдана о готовности к постепенной декриминализации употребления каннабиса, но требовали также отмены штрафов и амнистии для всех, кто был осужден по статьям, связанным с употреблением легких наркотиков.

В акции участвовали представители различных политических партий и движений со стороны оппозиции и коалиции. В частности, присутствовали депутаты Кнессета Шарен Аскель ("Ликуд") и Тамар Зандберг (МЕРЕЦ).

Перед демонстрантами выступили певец Шими Тавори и группа "А-Даг Нахаш".

Тель-Авив. Площадь Рабина. 4 февраля 2017 года
Тель-Авив. Площадь Рабина. 4 февраля 2017 года
Шими Тавори
Шими Тавори
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