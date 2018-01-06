Последствия первого зимнего шторма 2018 года. Фоторепортаж

Вечером в четверг, 4 декабря, в Израиле начался зимний шторм, сопровождавшийся ливнями и сильным ветром. Высота волн около побережья достигала 5-7 метров, в нескольких городах оказались затоплены районы, находящиеся в низинах.

Несколько человек получили травмы: 50-летний мужчина упал от сильного ветра на улице Лев а-Ир в Модиине и получил легкую травму головы. 67-летний мужчина был травмирован упавшим деревом на бульваре Неве-Яаков в Иерусалиме. На улице Хашмонаим в Тель-Авиве 53-летняя женщина была травмирована воротами забора, которые открылись от сильного ветра.

Были зарегистрированы несколько инцидентов, в результате которых автомобили заглохли на затопленных участках дороги. В частности, около поселка Маор (восточнее Хадеры) автомобиль с пожилым водителем и двумя детьми заглох в глубокой луже. Была проведена спасательная операция, после которой пострадавших от переохлаждения детей доставили в больницу "Гилель Яфе".

Несколько водителей не смогли самостоятельно вытащить машины из грязи, вызванной ливнями, возле поселка Сде Ицхак. Им понадобилась помощь спасателей. Также бригада пожарных спасла двух человек, чей автомобиль погрузился в глубокую лужу возле Хадеры.

Кроме того, автомобили заглохли в луже на шоссе №5803 возле поселка Омец в региональном совете Эмек-Хефер.

В результате затоплений и падений деревьев в разных районах страны пострадали десятки автомобилей. На улице Иегуда Маккаби в Кирьят-Оно упало дерево, повредившее газовые баллоны на строительной площадке. В результате инцидента никто не пострадал. Также дерево упало также на улице Бродецки в Тель-Авиве.

На торговой площадке "Шалом" в Тель-Авиве обрушился парапет, а на улице Наджара рухнула часть крыши дома. На улице Арлозоров упавшее дерево повредило линию электропередачи. На стройплощадке на углу улиц Герберт Самуэль и Йона а-Нави обрушились строительные леса.





